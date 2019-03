''Quanto mi sei mancato'': il padrone torna a casa da lavoro, il cane 'vola' tra le sue braccia

Li chiamiamo amici a 4 zampe, ma l'amore che i cani provano per i loro padroni (quelli che se lo meritano) raggiunge livelli inimmaginabili, anche superiori alla più grande delle amicizie. Per chi crede il contrario consigliamo di vedere la reazione di Riley, il golden retriever protagonista di uno dei video più cliccati sui social dell'ultima settimana.

Nelle immagini, pubblicate sulla pagina Instagram dedicata al cane, si vede il cane vicino alla porta nell'attesa che il padrone faccia ritorno a casa dopo una giornata di lavoro.

Ma quando il cucciolone scorge in lontananza la sagoma del padrone, la tentazione è troppa, così come la voglia di dimostrare il suo affetto. Così, in una frazione di secondo, l'animale esce di casa e spicca un salto, 'volando' tra le braccia del suo amico umano, quasi a voler dire ''mi sei mancato da morire''. Se questo non è amore...