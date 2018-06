Rimane chiusa fuori casa, il cane (genio) risolve il problema

Ogni volta che restiamo chiusi fuori casa speriamo che ci sia qualcuno dentro che possa aprirci, altrimenti non resta che chiamare qualcuno con un doppione, mentre i meno fortunati saranno costretti a rivolgersi ai vigili del fuoco. Più o meno quello che è successo a Kaylyn Marie, una ragazza di di Orlando, Florida (Stati Uniti), che però non ha avuto bisogno di chiamare aiuto.

Infatti dentro casa aveva il suo adorabile amico a quattro zampe, il cane Sam, un labrador dall'intelligenza sopra la media, visto che in pochi minuti ha capito come doveva sbloccare la porta scorrevole per far entrare la sua padrona. L'animale, indirizzato da Kaylyn, ha rimosso l'asta di legno che bloccava l'entrata, con cui poi ha continuato a giocare, felice di aver aiutato la sua padrona nel momento del bisogno.