Il cane che da tre mesi aspetta la padrona nel luogo in cui è morta

Da oltre 80 giorni, circa 3 mesi, c'è un cane che non fa altro che presidiare il luogo in cui la sua padrona è stata investita ed uccisa da un'automobile. Rimasto ormai solo, l'animale si reca nella stessa strada tutti i giorni, incurante del pericolo di essere investito a sua volta. Alcuni passanti lo hanno notato e filmato, postando poi in Rete le immagini che in pochissimo tempo sono diventati virali, commuovendo gli utenti di tutto il globo.

Raccontata da diversi media, sia in Europa che nel resto del mondo, la triste storia di questo cucciolo arriva dalla città di Hohhot, in Cina, nella regione della Mongolia interna. Circa tre mesi fa, il 21 agosto, la padrona del cane veniva investita e uccisa. Da quel giorno il cane aspetta il suo ritorno nello stesso punto.

Come è possibile vedere dai video presenti in Rete l'animale è malnutrito, non avendo più nessuno che bada a lui. Ma ogni tanto qualche automobilista si ferma per dargli da mangiare, ma lui scappa impaurito. Intanto sui social è stato lanciato un appello per toglierlo dalla strada e trovargli una nuova famiglia.