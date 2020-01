Rifiutata dall'allevatore, la cagnolino dallo sguardo buffo trova casa grazie a Facebook

Il suo viso buffo, con lo sguardo stralunato, lo hanno reso celebre sui social, ma dietro il muso di Jubilee, una cucciola di husky di quattro anni, si nasconde anche una storia molto triste.

Nel 2018 un allevatore aveva lasciato l'animale in un canile in New Jersey, negli Stati Uniti, perché la sua espressione, dovuta ad una deformazione delle palpebre, lo rendeva praticamente invendibile. Nessuno voleva quel cane dal volto sorpreso, ma grazie al potere di Facebook, adesso anche Jubilee potrà avere una casa ed una famiglie che le vuole bene.

Infatti, grazie alle foto scattate e pubblicate sui social dal profilo Husky House, sono arrivate almeno 150 richieste di adozione per lei. Prima di andare nella sua nuova casa Jubilee è stata sottoposta a tutte le visite del caso: secondo i veterinari sta bene ed è in ottima salute. Un cane dall'espressione sempre felice, che adesso lo è davvero.