La famiglia lo lascia a casa, il cane prende il bus e li raggiunge

Un cane dal pelo nero sale sul bus senza padrone e si siede tranquillo tra i passeggeri che sorridono e si chiedono di chi sia quell'amico a 4 zampe.

Qualche attimo di pazienza e il mistero viene risolto: al primo semaforo rosso l'autobus affianca un camioncino con sopra alcune persone che gridano: “Vince”.

Questo è il nome del cane solitario, uscito per andare a recuperare la sua famiglia,c he lo aveva lasciato a casa per andare a fare una gita. Questa incredibile storia, testimoniata da un video postato su Facebook, è avvenuta Cebu, nelle Filippine.