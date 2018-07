Il cane cade dal nono piano: passante eroe lo prende al volo

Trovarsi al posto giusto al momento giusto. E' quello che è successo a Joao Augusto, un uomo brasiliano, acclamato come un eroe dopo aver salvato un cane caduto dal nono piano di un palazzo. Il protagonista della vicenda stava passeggiando per le strade di San Paolo, in Brasile quando ha udito un latrato provenire da sopra di lui.

Dopo aver alzato lo sguardo ha notato in cane di razza Shih Tzu che rischiava di cadere dal balcone. In quel momento il custode dello stabile, Paulo Narciso, ha aperto la porta dell'edificio per chiedere aiuto, ma proprio mentre si recava a controllare se ci fosse il proprietario della casa, l'animale è precipitato nel vuoto.

Per fortuna Joao si era già posizionato in corrispondenza del balcone, prendendo al volo il piccolo cane e salvandolo da morte certa. Il video dell'impresa, riportato dai quotidiani brasiliani e non solo, è diventato uno dei più visti in Rete nell'ultimo mese.