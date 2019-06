Porta il cane cieco in un viaggio epico per fargli riconquistare la fiducia

Kyle Rohrig e il suo cane Katana sono sempre stati due inseparabili compagni di passeggiate, in grado di percorrere migliaia di chilometri senza sudare e senza accusare la fatica. Poi, a causa di un glaucoma ha perso la vista e con lei anche la sicurezza di poter affrontare questi lunghi percorsi insieme al suo padrone. Il calvario di Katana è iniziato due anni fa quando, a metà dell'escursione da 2.650 miglia del Pacific Crest Trail, il cane ha iniziato a perdere la vista a causa di un glaucoma.

Rohrig ha così deciso di prendere una pausa per sottoporre Katana ad un intervento chirurgico per risolvere il problema agli occhi. Nonostante le cure, dopo due anni il cane si è trovato completamente cieco, con il suo padrone che non riusciva a sopportare il dover vedere la sua grande compagna di trekking, una volta intrepida e instancabile, adesso impaurita ed insicura, in difficoltà anche nel deambulare all'interno del salotto di casa.

Invece di rassegnarsi a questa condizione, Rohrig ha iniziato a pensare ad una soluzione per aiutare Katana a ritrovare la fiducia andata perduta. In che modo? Dopo aver fatto un po' di allenamento ha deciso di portare la sua amica a quattro zampe sul Florida Trail: un'estenuante escursione di 1.100 miglia attraverso le paludi e i fiumi delle Everglades.

La strana coppia ha iniziato il viaggio a gennaio, con Katana che lentamente è tornata a camminare da sola per qualche chilometro al giorno, con Rohrig che la prendeva in braccio soltanto nei tratti di percorso più complicati e dal terreno insidioso. A marzo, dopo 72 giorni di camminata, Rohrig e Katana hanno portato a termine questo lungo percorso. Nonostante il cane sia stato portato in braccio per 800 miglia e abbia camminato da solo soltanto per 200, il viaggio ha avuto un grande effetto benefico, causando un cambiamento nel carattere di Katana.

''E' passata da cauta e timida a fiduciosa e curiosa'' a confermarlo al sito The Dodo è lo stesso Kyle Rohrig, che ha aggiunto: ''Non so esattamente come faccia, ma lei potrebbe guidarmi lungo la pista perfettamente, senza colpire un singolo ostacolo, tenendo conto di ogni svolta e svolta nel sentiero. Abbiamo in programma molte altre avventure e continuerò a prenderla finché non smetterà di godersele. Stiamo entrambi vivendo il sogno''.

Molte persone si sono appassionate alla storia di Katana e Rohrig che hanno iniziato a riportare tutte le loro avventure su un blog e su una pagina Instagram, che conta migliaia di follower.