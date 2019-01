Il cane che guida l'ambulanza tra i vicoli per salvare il suo proprietario

I paramedici avevano dei grossi problemi a localizzare il paziente che aveva chiamato a causa di un malore e probabilmente non sarebbero arrivati in tempo per soccorrerlo se non fosse intervenuto il suo cane, un golden retriever che ha atteso in strada l'arrivo dell'ambulanza per poi guidarla tra i vicoli fino a casa del suo padrone.

Una bellissima storia di fedeltà che arriva da Yuncheng, nella provincia dello Shanxi, in Cina. I medici avevano ricevuto una chiamata d'aiuto per un netturbino, sentitosi male in uno dei vicoli della cittadina cinese. Così, come è possibile vedere dalle immagini pubblicate in Rete, l'ambulanza di è subito precipitata nella zona da cui era arrivata la telefonata.

Ma quando i paramedici sembravano brancolare nel buio, non sapendo dove andare, ecco comparire il golden retriever che si è fatto poi seguire dai soccorsi fino al luogo dove si trovava l'uomo. I medici sono riusciti a trasportarlo in tempo in ospedale e a salvargli la vita, ma probabilmente non ci sarebbero riusciti senza l'aiuto di questo grande amico a quattro zampe.