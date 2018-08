Il cane misterioso che viaggia sul bus per ripararsi dal freddo

“Ci sono passeggeri che sporcano i sedili e gettano i rifiuti per terra. Almeno lui si gode il viaggio senza disturbare”: con queste parole Cristhian Lizama, un conducente di autobus cileno, ha giustificato il 'favore' fatto ad un cane randagio, che era salito sul suo mezzo per ripararsi dal freddo. Il video del passeggero a quattro zampe è stato poi condiviso sui social network, dove l'uomo ha raccontato l'incontro.

Lizama stava viaggiando nella regione di Maule, in Cile, quando si è fermato per far salire un uomo seguito da un cane. Ma nel momento in cui il passeggero è sceso da solo qualche fermata dopo, ha capito che l'animale non era il suo, ma che stava semplicemente cercando riparo dal freddo che negli ultimi giorni ha investito il Paese sudamericano.

Così, invece di cacciare il randagio, l'autista ha ben pensato di lasciarlo tranquillo sul sedile che aveva scelto, in modo da potersi riposare e mettersi al riparo dalle temperature gelide dell'ultima settimana. A giudicare dall'espressione, l'animale deve essere stato molto grato al conducente del bus: “Non potevo sopportare di disturbarlo”. Dopo aver girato il video, Lizama si è allontanato per andare a prendere qualcosa da mangiare per il cane, ma al suo ritorno l'animale non c'era più.

L'autista ha poi raccontato la storia ad alcuni colleghi, scoprendo che il cucciolo è un passeggero abituale di diverse rotte, con molti altri conducenti di bus che sono abituati a dare qualche 'strappo' a questo amico a quattro zampe, permettendogli così qualche ora di riposo in un luogo caldo e sicuro. Sul cane non si hanno altre notizie, ma al di là dell'oceano Atlantico è già stato ribattezzato il passeggero più carino del Sud America.