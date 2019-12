In caserma spariscono i giocattoli di Natale: il colpevole è un agente (a quattro zampe)

Nell'ultimo periodo gli agenti del Dipartimento di Polizia di Franklin, in Massachusetts (Stati uniti), avevano lavorato duramente per raccogliere un gran numero di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati per Natale. Ma nell'ultimo periodo alcuni dei giochi destinati ai bimbi erano misteriosamente scomparsi, almeno fino a quando i poliziotti non hanno scoperto che il colpevole era all'interno della caserma: Ben, il cane poliziotto specializzato in pet therapy.

Ebbene sì, il dolcissimo golden retriever non è riuscito a resistere al richiamo dei giocattoli passando così dall'altra parte della barricata. Ad accorgersi dei piccoli furti di Ben sono stati gli stessi agenti, che poi hanno postato sul profilo Facebook del Dipartimento di Polizia un video in cui il cucciolo viene addirittura colto in flagrante. Nelle immagini Ben esce dalla stanza dove sono custoditi i giocattoli con un bambolotto e si allontana fino ad arrivare nella sua cuccia.

I giochi presi dal cane sono stati sostituiti, mentre gli agenti della polizia di Franklin hanno imparato che è meglio custodire i giochi in un luogo alto e in una stanza chiusa, soprattutto se in circolazione c'è un un cagnolino come Ben. “Pensava fossero tutti suoi”: ha detto alla Cnn il vice capo della stazione di polizia James Mill, parlando di Ben, che per fortuna non rischia grosse sanzioni, a parte l'essere bandito dalla stanza dei giocattoli. A quanto pare, il cagnolino ha degli amici ai piani alti del Dipartimento: “Ben è come quell'amico a cui vogliono tutti bene - ha concluso Mill - Anche se stati vivendo una giornata terribile, quando Ben entra nella tua stanza è come un raggio di sole”.