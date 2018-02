Gettato nel camion dei rifiuti, cane si salva dalle lame

Un cucciolo di cane, abbandonato in un bidone dell'immondizia, è finito in un camion per la raccolta dei rifiuti nel Qeensland, in Australia.

L'animale è riuscito a scampare alla morte che lo attendeva tra le lame che tranciano la spazzatura all'interno del mezzo. L’agenzia australiana per la protezione degli animali RSPCA ha reso pubblico il filmato postandolo in Rete, per cercare di trovare i responsabili di questo gesto sconsiderato.

Come si vede dalle immagini, il cane riesce a sfuggire dalla trappola mortale appena in tempo, grazie ai suoi guaiti che hanno attirato l'attenzione dei netturbini.