Salvato dalla morte e poi adottato: doppio lieto fine per Columbo

Cosa ci fa un ciclista con un cane sulle spalle? Una domanda che si sono posti tutti quelli che hanno incrociato Jarrett Little e i suoi amici in mountain bike per le strade di Columbus, in Georgia (Stati Uniti). Il ragazzo, durante una gita in bici attraverso un bosco, aveva incontrato l'animale nella area verde, ferito e malnutrito. Probabilmente era stato investito da qualche auto e disorientato si era avviato zoppicando nel bosco, fino a perdersi. Essendo molto lontano dal centro abitato, Jarrett ha pensato che l'unico modo per non abbandonare il cane al suo triste destino fosse uno: caricarlo in spalla e pedalare per sette miglia, fino alla città.

Ma la bella storia non finisce certo qui. Arrivati a Columbus, Jarrett ed i suoi amici ciclisti si sono fermati al primo negozio di bici per dare un po' di acqua e cibo al cane, imbattendosi in Andrea Shaw, una donna che si trovava in Georgia per motivi di lavoro. Appena visto il cane è subito scattato un feeling incredibile tra Andrea e l'animale, tanto che la donna ha voluto adottarlo subito, pagando le spese mediche e il trasporto del cucciolo nel Maine, dove vive nella sua fattoria.

La signora Shaw ha voluto chiamare il cane 'Columbo', in ricordo della città in cui l'ha trovato e, vista l'attenzione data dai media statunitensi a questa storia, ha deciso di aprire su Facebook la pagina “Adventures of Columbo”, in cui mostra il recupero del cane dall'infortunio e il suo rapporto con gli altri animali della fattoria, il tutto corredato da foto e video. Un doppio lieto fine per Columbus, non solo è stato salvato da morte certa, ma anche trovato una nuova casa.