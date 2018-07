Il cane non vuole scendere dal seggiolino: la sua espressione è virale

Un seggiolino così comodo da non voler più scendere dall'auto. Ma in questo caso a fare i capricci non è un bimbo, ma un cucciolone di razza boxer che di nome fa Nacho.

La sua espressione corrucciata, che fa trasparire tutto il suo entusiasmo nel dover scendere dal seggiolino, lo ha trasformato in una piccola star dei social network dopo cha la sua padrona, Jillian Harris, ha condiviso questo video sul suo profilo Facebook.

Un filmato breve e simpatico che ha ottenuto oltre 12 milioni di visualizzazioni. Per quanto ne sappiamo, Nacho potrebbe ancora essere seduto lì.