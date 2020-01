Il cane “vigile” che ferma le auto e aiuta i bimbi ad attraversare

Spesso, nei pressi delle scuole, è possibile vedere anziani o pensione aiutare i bambini che escono dopo una giornata tra i banchi, ma c'è un posto in cui a dare questo “servizio” non è un essere umano, ma un amico a quattro zampe.

Arrivano da Batumi, in Georgia, le immagini di un cane randagio che ogni giorno veste autonomamente i panni del vigile urbano quando vede i gruppi di bimbi che, dopo essere usciti da scuola, devono attraversare la strada. Il cucciolo bianco e nero, battezzato Kursha, nel suo lavoro è impeccabile: abbaia alle auto, facendole fermare in prossimità delle strisce pedonali, poi affianca i piccoli mentre attraversano, assicurandosi che non gli accada nulla.

Una scena ormai nota agli abitanti della città georgiana, che si sono molto affezionati a Kursha, un cagnolino che ogni giorno si dedica senza chiedere nulla in cambio alla sicurezza dei più piccoli. Un senso civico che non è passato inosservato sui social, dove il video di Kursha è diventato virale nel giro di qualche giorno.