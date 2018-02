“Questo cane può votare”: la provocazione della Bild

Con i nervi a fior di pelle, senza leadership e con i sondaggi che la danno ai minimi storici, addirittura al terzo posto dietro l’estrema destra, la Spd ha un’altra gatta da pelare, o meglio una cagnetta, Lima, membro iscritto del partito. E poiché da oggi gli iscritti socialdemocratici – quasi mezzo milione e un cane – sono chiamati ad esprimersi sulla Grande Coalizione e quindi sul futuro politico della Germania, l’equazione è presto fatta: anche un cane potrà partecipare a questa consultazione della base Spd, il cui esito sarà più gravido di conseguenze dello stesso voto politico del settembre scorso?

La provocazione è del settimanale Bild, che è riuscito ad iscrivere la cagnetta per dimostrare come sia stato facile, troppo facile, iscriversi alla Spd negli ultimi giorni: un ingresso che, denuncia la Bild, potrebbe essere riuscito a moltissimi “disturbatori”, da elementi dell’estrema destra fino ai “troll di Putin” inviati per destabilizzare la prima economia europea. Un portavoce della Spd ha fatto sapere, comunque, che l’iscrizione verrà annullata.