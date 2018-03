Canta in treno pensando di essere sola: poi il colpo di scena

Una ragazza americana, Stevie Shale, di 31 anni, ha girato un video in cui canta a squarciagola all'interno di una carrozza di treno a Chicago, convinta che non ci sia nessuno ad ascoltarla: “Ci sono solo io”.

Ma la sorpresa per la giovane arriva dopo circa un minuto di performance, quando la ragazza si accorge che in fondo al vagone, in un posto poco visibile, c'è un altro passeggero.

Dopo un momento di imbarazzo la 31enne interrompe l'esibizione e saluta il suo unico spettatore augurandogli una buona giornata. Il filmato, postato su Twitter dal profilo di Adam Broud, è diventato virale in pochissime ore, raccogliendo decine di migliaia di interazioni sul social network.

Please enjoy this fantastic video of my friend Stevie. It's one of my favorite things ever pic.twitter.com/gTDaioUtOR