Niente gel o lacca: quando il freddo è meglio del parrucchiere

Chi l'ha detto che per avere un'acconciatura stravagante bisogna rivolgersi ad un famoso parrucchiere o utilizzare una moltitudine indefinita di prodotti per capelli. A volte basta molto poco e si diventa virali sui social, come nel caso di Taylor Scallon, una ragazza dell'Iowa (Stati Uniti), che ha conquistato il web con la sua capigliatura shock, realizzata soltanto con l'aiuto del gelo.

La ragazza ha voluto testare l'effetto delle temperature polari, che in questi giorni stanno affliggendo alcune zone degli Usa, sui suoi capelli bagnati: il risultato è a dir poco fantastico. La giovane ha filmato tutta la scena e poi l'ha condivisa sul suo profilo Twitter, totalizzando migliaia di visualizzazioni e attirando moltissimi commentatori, preoccupati per il freddo e per i capelli congelati di Taylor.

Un effetto esilarante ma che sconsigliamo di riprodurre: il congelamento quasi immediato è possibile soltanto grazie a temperature molto rigide e l'unico effetto che potremmo ottenere uscendo in inverno con i capelli bagnati è quello di beccarci un bel raffreddore.