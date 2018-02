Paura in aereo, il caricabatterie provoca un incendio

Momenti di paura a bordo di un volo di linea della China Southern Airlines: un incendio è scoppiato in uno dei vani porta valigie, proprio durante le operazioni di imbarco, all'aeroporto di Guangzhou, in Cina. Nessuno è rimasto ferito nel piccolo incendio, ma la partenza dell'aereo ha subito un ritardo di tre ore. Secondo un'indagine preliminare realizzata dalla compagnia aerea, a causare il rogo sarebbe stato da un caricabatterie per smartphone difettoso.

Il filmato dell'incidente sul volo CZ3539 da Guangzhou a Shanghai, è diventato virale sui social network, con migliaia di visualizzazioni tra Facebook, Twitter e Weibo. Il video mostra l'incendio sull'aereo e il tempestivo intervento del personale di volo, che ha domato le fiamme con delle semplici bottiglie d'acqua. Il velivolo ha subito soltanto dei lievi danni, mentre il proprietario del caricabatterie difettoso è stato fermato dalla polizia per ulteriori accertamenti.