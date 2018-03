La pizza di Cracco diventa un caso: massacrata sui social, apprezzata dai critici

Costa 16 euro ma è questa una vera pizza? Se lo chiedono in molti dopo aver visto o assaggiato la pizza di Carlo Cracco che ha recentemente aperto il proprio ristorante in Galleria a Milano, sta facendo discutere e non poco il web.

La personale interpretazione di pizza proposta nel bistrot dello chef veneto non ha convinto molti, non solo per il suo aspetto.

Come riporta Milano Today sui social si stanno susseguendo in queste ore polemiche a non finire sull'aspetto della pietanza: scura, scarna, per molti inguardabile.

Per tanti "è una cosa tonda con qualcosa sopra", altri sono scandalizzati "da quanto sia diversa l'idea di pizza napoletana"; si sprecano, poi, battute più o meno volgari sul prezzo elevatissimo del piatto. Ma questo sembra essere solo folklore.