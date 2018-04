Un'azienda sta facendo una fortuna vendendo una carta igienica con i tweet di Trump

Il presidente Donald Trump rischia di divenire il capo dello Stato più discusso della storia, non solo Nordamericana. Se la fama del suo temperamento era ben nota ancor prima di mettere piede alla Casa Bianca, divenuto presidente degli Stati Uniti, Trump fa impazzire il suo entourage per le sue "sparate" che spesso affida a Twitter di buon mattino.

Dalla fama alla tragicomico il passo è breve: ora i suoi cinguetti sono diventati letterlamente carta igienica.

Toilet-Tweets, un’azienda statunitense che commercializza rotoli di carta igienica, ha infatti realizzato un prodotto speciale stampando alcuni dei più noti tweet di Trump.

Il prodotto, in vendita su Amazon per 12 dollari, è richiestissimo come come dimostrano i numeri delle vendite raggiunti dall’azienda.

Tuttavia, nonostante la viralità della trovata Trump non è l'unico politico americano a finire "sulla carta igienica": stessa sorte per Hillary Clinton e Barack Obama.

E per chi ritiene utile iniziare la mattina con l'intima compagnia del presidente statunitese, si trovano anche i porta-rotoli con la voce registrata di Donald Trump. De gustibus.

Pornostar rompe l'accordo: la verità sulla relazione con Trump