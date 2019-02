Una lettera e 16 euro per vincere una super villa da 350 metri quadri

Bastano 16 euro ed una bella lettera per diventare proprietari di una mega villa da 350 metri quadri in Canada, dal valore superiore al milione di euro. No, non si tratta di uno scherzo o di una truffa, ma dell'idea venuta in mente alla signora Alla Wagner, che ha deciso di vendere la sua casa a chi le scriverà la lettera più bella. Come scrive lei stessa in un lungo annuncio su Facebook, l'idea è ispirata ad un concorso simile avvenuto nel 2015. Per partecipare i possibili acquirenti dovranno mettere nero su bianco la risposta ad una semplice domanda: “Perché questa casa cambierebbe la tua vita?”. La persona che darà la migliore risposta si aggiudicherà la casa. Inoltre alla lettera vanno allegati 25 dollari canadesi, l'equivalente di 16 euro. Ma c'è un 'cavillo' da non sottovalutare: per ritenere valida la compravendita, la Wagner ha fissato un tetto di 68mila lettere, ognuna con la sua quota d'iscrizione.

Nel post su Facebook la signora Wagner spiega i motivi per cui si trova costretta a vendere la sua abitazione. Ormai anziana e con un brutto infortunio alla schiena, la donna non riesce più a gestire una casa di 350 metri quadri, ma fino ad ora non è riuscita a trovare un acquirente in grado di garantirle la cifra richiesta per l'acquisto della casa. Per questo motivo la Wagner ha deciso di indire questo concorso letterario. Basta una lettera di 350 parole, che va inviata per posta o per mail entro marzo. Le migliori storie verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook “Write a Letter, Win a House”, che è stata creata proprio per il concorso. Infatti saranno gli utenti a scegliere le migliori 500 lettere, con il vincitore che verrà scelto da una giuria nominata appositamente.

Prima che avvenga tutto questo è però necessario raggiungere il tetto di 68mila lettere, un modo in cui la signora riuscirebbe a rientrare del valore dell'immobile, di poco superiore al milione di euro (1,13 per la precisione). Ovviamente, se il concorso venisse annullato tutti i partecipanti riceveranno indietro la quota d'iscrizione, anche se la signora Wagner ha già detto di essere disposta a prorogare la scadenza della gara pur di arrivare a quella cifra.