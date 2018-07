Architetture "folli": la cascata sgorga da un grattacielo

Un'architettura bizzarra difficile da battere quanto a fantasia: in Cina, nella città di Guyiang, è stato costruito un grattacielo da cui sgorga una cascata. Con un'altezza di 108 metri è la più alta del mondo, se non si considerano quelle naturali. La cascata, costruita circa due anni fa, è stata attivata solo sei volte: ogni ora di attività costa 100 euro. Per funzionare utilizza l'acqua piovana che viene raccolta in un enorme bacino sotto l'edificio. Il grattacielo è stato costruito dal gruppo cinese Ludy Industry ed è ancora in fase di costruzione: accoglierà un centro commerciale e un hotel di lusso.