Come in 'Frozen': dopo la tempesta le case sembrano fatte di ghiaccio

I residenti che vivono lungo la riva del lago Erie si sono svegliati questo fine settimana in un incubo invernale. Hamburg a circa 9 miglia a sud di Buffalo, è rimasta coperta da diversi centimetri di ghiaccio e dopo una tempesta che ha riversato spruzzi congelati dal lago.

Uno scenario che a molti ha ricordato le immagini del film di animazione Disney 'Frozen - il regno di ghiaccio'.

Un bellissimo spettacolo che terrorizza però i residenti che temono per la stabilità delle proprie case appensantite dallo spessore di ghiaccio che in alcuni punti è arrivato a misurare anche un metro.

Ice For Some, Not Others: Here’s why—boulders do the trick as far as slowing momentum of waves/wave spray. It’s costly, but seems to help. Those that didn’t have enough on Lake Erie, took on major ice. @News_8 @spann @JimCantore @CharlesPeekWX @StormHour @wxbywilliams pic.twitter.com/BVWOCVIXAf