Il salone di bellezza diventa “pericoloso”: cervo fa irruzione e semina il panico

Forse desiderava una “spuntatina” alle corna, forse voleva soltanto un po' di compagnia, o molto più probabilmente era stato attirato da qualcosa in particolare. Ancora non c'è una spiegazione per quanto successo sabato pomeriggio in un salone di bellezza di Long Island, a New York (Stati Uniti). Come è possibile vedere dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza del salone di bellezza, ad un certo punto un esemplare di cervo fa irruzione nel locale, distruggendo la vetrata e iniziando a seminare il panico tra i clienti e parrucchieri.

Il blitz del cervo, per fortuna, è durato soltanto una manciata di secondi: una donna è rimasta leggermente ferita, mentre i danni al salone sono stati ingenti. Dopo aver seminato il panico, il cervo è uscito dalla porta e si è dileguato. Il video, condiviso su Twitter da World News Tonight, è stato tra i più visti sul social network del fine settimana.

OH, DEER: Surveillance video shows the moment a deer jumped through the window of a hair salon in Long Island, New York, striking a woman in the head before running through the salon and out the front door. https://t.co/LDtCblfp39 pic.twitter.com/ngjOqHr6yj