Cervo perde l'orientamento e finisce in una boutique di Cortina d'Ampezzo

Ha perso l’orientamento e si è ritrovato in un negozio di abbigliamento. Episodio alquanto bizzarro quello avvenuto a Cortina d'Ampezzo (Belluno) dove la commessa di una boutique si è ritrovata con un cervo (sì, un cervo!) a scorrazzare tra completi e abiti da donna. Stando a quanto scrive l’ANSA, l’animale si sarebbe intrufolato dentro il negozio mentre la dipendente era impegnata a preparare un allestimento.

Il cervo è stato poi sedato dai veterinari della polizia provinciale e rilasciato nel bosco. Si tratta di un esemplare di quattro o cinque anni di grandi dimensioni. Per catturarlo e portarlo via dal negozio è stato necessario transennare la zona. In basso il video girato all’interno della boutique.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In un altro filmato pubblicato dal sindaco di Cortina il momento della liberazione del cervo.