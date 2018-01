“Mangiatevi questa”: la ciambella virale contro l'assurda sfida social

Su Facebook è diventato virale un post su una nuova ciambella nata nel North Carolina, Stati Uniti. Si chiama Tide Pod ed è stata creata da un impiegato della Wake N Bake Donuts, situato nella città di Carolina Beach.

Ma cosa ha di speciale questa ciambella che assomiglia ad una pastiglia di detersivo, al punto da diventare virale? Il post è un messaggio che va in controtendenza con i video pubblicati sui social da giovani statunitensi, intenti ad ingerire pastiglie per lavastoviglie o per il bucato. Una moda pericolosa che ha già provocato decine di intossicazioni e che prende il nome di “Tide Tip Challenge”.

Il post ha ricevuto decine di commenti e migliaia di like, con la maggior parte degli utenti che ha risposto positivamente al messaggio, utile per sensibilizzare i giovani su questa assurda gara social, in cui si rischia la morte.

Il messaggio recita così: “Uno dei nostri dipendenti, ha deciso di prendersi un momento per insegnare ai giovani la differenza tra cosa mangiare e cosa non mangiare.Questa è una ciambella ... puoi mangiare questa! Disponibile nella nostra località di Carolina Beach oggi! "

L'assurda gara

Secondo i dati della AAPCC, l'American Association of Poison Control Centres, dall'inizio del 2018 sono almeno 40 i casi registrati di adolescenti rischiano la vita dopo aver abusato delle cialde di detersivo per partecipare a questa sfida sui social network. Numeri allarmanti, per un fenomeno assurdo e allo stesso tempo molto pericoloso. Come non essere d'accordo con il personale del Wake N Bake Donuts: invece di mangiare il detersivo, gustatevi una prelibata ciambella.