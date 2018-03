“Chi ha fatto questo hamburger?”: la cliente va dai cuochi, poi sorprende tutti

E' raro per un dipendente di un fast food ricevere dei complimenti, tanto raro che quando succede diventa una notizia. E' diventato virale negli ultimi giorni un video postato su Twitter da un giovane di nome Marcus Jeffers, che ha scioccato, almeno inizialmente, la clientela e lo staff del ristorante Shake Shack a Marlton, in New Jersey (Stati Uniti).

Il ragazzo, che stava mangiando insieme ad alcuni amici, ad un certo punto si alza in piedi e chiede con insistenza al personale: “Chi ha preparato il mio hamburger?”. Non ricevendo risposta, il giovane si reca al bancone, insistendo con il suo quesito, con un tono quasi scocciato, come se nel panino ci fosse qualcosa di storto. “So che mi sentite, chi ha preparato il mio hamburger?”, insiste il giovane, fino a quando si fanno avanti due cuochi, Mike e Jason. I due ragazzi, si avvicinano intimoriti, pronti a ricevere una sonora critica.

E invece, il colpo di scena. Il ragazzo vuole soltanto fargli i complimenti, provocando una vera e propria ovazione all'interno del locale, tra gli applausi e le grida degli altri clienti. Il video, pubblicato su Twitter, è stato visto più di 4 milioni di volte, generando 134mila retweet e oltre 323mila like.

Marcus, intervistato da Fox News, ha spiegato i motivi del suo gesto: “Avevamo visto un video simile su internet, in cui i clienti lanciavano il cibo contro lo staff del fast food. Noi volevamo dare una svolta positiva, facendo qualcosa di diverso”.

Nel frattempo anche il personale di Shake Shack ha dimostrato di aver apprezzato il video, postando il link del filmato con il commento: “Questo è quello a cui miriamo”.