Colpo di fulmine sul bus: ottantenni si incontrano grazie ai social 

L'amore ai tempi dei social è tutta un'altra cosa. Ulteriore prova è la storia di un 86enne di Parigi, Jean-Pierre Meston, che si è innamorato a prima vista di una sua coetanea avvistata sul bus 46, ma che non ha potuto conoscere in quel momento perché costretto a scendere prima. Un colpo di fulmine interrotto sul più bello, senza avere il tempo di chiedere il nome o il numero di telefono a quella bella signora che gli ha stregato il cuore soltanto con uno sguardo.

Ma l'anziano dongiovanni non si è perso d'animo, così ha scritto una lettera con cui ha tappezzato diverse pensiline sparse per la capitale francese, che però sono state prontamente rimosse dagli addetti alle pulizie. Per fortuna in aiuto di Jean-Pierre sono intervenuti gli utenti di Twitter che hanno fotografato la sua lettera d'amore e l'hanno condivisa sui social.

Il faut que ces deux-là se retrouvent ! RT s'il vous plaît !#lesamoureuxdumétro pic.twitter.com/CoM0sRbBkf — Anne-Elisabeth Moutet (@moutet) 23 agosto 2019

Dopo qualche giorno, grazie anche all'aiuto di un esperto di genealogia, l'uomo è riuscito a rintracciare la signora, scoprendo che avevano tantissime cose in comune: entrambi sono nati nel 1933, lei il 6 aprile e lui il 6 maggio, entrambi sono malati di tumore ed entrambi prendono il bus e non la metropolitana a causa dei problemi alle articolazioni delle ginocchia.

Dopo cinque giorni di ricerche Jean-Pierre è riuscito a sentire telefonicamente la donna gli ha fatto battere il cuore e, secondo quanto riportato da Le Parisien, i due si sono dati un appuntamento proprio sull'autobus dove era scoccato il colpo di fulmine. Probabilmente i due continueranno a vedersi, ma su questo Jean-Pierre ha preferito mantenere la più totale riservatezza. Sarà anche amore ai tempi dei social, ma le vecchie e buone maniera restano.