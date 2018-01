Battuta poco gradita: comico picchiato durante lo show

Brutta avventura per il comico Steve Brown, aggredito durante un suo show a “The Comedy house” nella Carolina del Sud, Stati Uniti.

Tutto sembrava filare liscio, fino a quando un uomo seduto in prima fila non ha gradito alcune battute ed ha deciso di salire sul palco, iniziando a picchiare il comico. Una violenza inaudita, quella dello spettatore, che ha anche utilizzato una sedia e l'asta del microfono per colpire il povero Steve Brown, che è riuscito a sfuggire ma è rimasto ferito.

Un altro spettatore ha ripreso tutta la scena con il cellulare, postando in rete il video dell'aggressione, che in poche ore ha accumulato migliaia di visualizzazioni.