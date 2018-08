Il commesso e il ragazzo autistico: una scena commovente con lieto fine a sorpresa

Molti lo chiamano karma, alcuni utilizzano altri nomi, ma una cosa è certa, l'altruismo, quello vero, viene sempre ricambiato. Se dai del bene al mondo, ti verrà restituito: una delle regole non scritte della vita, che ha conosciuto sulla propria pelle Jordan Taylor, un commesso di un supermercato di Baton Rouge, in Louisiana (Stati Uniti).

Un giorno, mentre stava sistemando gli scaffali, ha attirato l'attenzione di un ragazzo autistico di nome Jack, chiedendogli di aiutarlo. Il giovane, che si trovava lì con il papà e che aveva sempre avuto diffidenza con gli estranei, soprattutto nei luoghi affollati come i supermercati, ha invece accettato l'invito di Jordan. Così i due hanno collaborato per circa mezz'ora mentre il papà di Jack riprendeva tutto con il telefonino, con le lacrime agli occhi.

La famiglia del ragazzo autistico è rimasta molto colpita dal gesto del commesso e ha organizzato una raccolta fondi sulla pagina GoFundMe per far tornare a scuola Jordan. Un'iniziativa che in pochi giorni ha quasi raggiunto la somma di 100mila dollari. Presto il giovane commesso potrà tornare a studiare, grazie soprattutto al suo altruismo e alla bontà delle persone conosciute in questa vicenda.

Il video della scena è stato condiviso su Facebook da Delaney Edwards Alwosaibi, la sorella di Jack.