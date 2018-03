Conosce la sorellina e scoppia in lacrime: il pianto 'virale' del bimbo

Su Facebook è diventato virale uno scatto che ritrae il primo incontro tra un bambino e la sua sorellina appena nata. Una reazione tanto emotiva quanto sincera, che rappresenta al meglio i sentimenti di un bimbo che vede minacciata la sua 'leadership' dalla nuova arrivata. Una questione a cui hanno dovuto pensare moltissimi genitori, divisi tra le cure da dedicare al nascituro e la possibilità di trascurare i figli più grandi.

La foto in questione è stata scattata da Jordan Burch, noto fotografo specializzato in ritratti di fsmiglia, che ha immortalato la reazione del piccolo Jackson al Baptist Hospital di Pensacola, in Florida. Il fotografo ha poi postato due immagini su Facebook, accompagnate da un lungo commento.

All'arrivo in ospedale insieme al papà Stephen era calmo, ma quando ha visto la sorellina tra le braccia di mamma Ashley non ha retto: scoppiando in un fragoroso pianto. Ma nel post sul suo profilo, il fotografo Jordan Burch si rivolge al piccolo Jackson: “Le tue lacrime esprimono il grande amore per tua mamma. Ma esiste un altro tipo di amore, quello di un fratello maggiore. Un amore che ancora non sai, ma che imparerai presto”.

Le fotografie di Jackson insieme a mamma e sorellina hanno superato le 40mila condivisioni, oltre ad accumulare migliaia di like e commenti.