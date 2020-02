''Che cos'è?'': la misteriosa creatura lascia il pescatore a bocca aperta

Nelle ultime ore sta circolando in Rete il video di una misteriosa creatura dall'aspetto atipico, pescata nell'oceano Atlantico, al largo di Coney Island, a Brooklyn, New York (Stati Uniti). Il video, pubblicato sul social TikTok da Nataliia Vorobok (l'utente @natalie1526n), mostra una creatura dotata di tentacoli e una testa bulbosa, come quella di un polipo, ma con una enorme bocca posizionata in una zona del corpo atipica per quel tipo di mollusco.

L'animale viene ripreso mentre si contorce sul ponte della barca, mentre in sottofondo si sente la voce del pescatore sbalordito che chiede con insistenza: ''Che cos'è?''. Il filmato ha accumulato quasi un milione e mezzo di 'mi piace' e circa 20mila commenti.

Moltissimi utenti si sono scatenati in diverse teorie sull'origine della creatura, dall'ipotesi della mutazione genetica ai riferimenti ai mostri delle serie tv. Alcuni utenti invece hanno espresso preoccupazione per la salute dello strano animale, chiedendo che venga rilasciato in acqua.