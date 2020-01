De Rossi “infiltrato” al derby: il travestimento per vedere Roma-Lazio in curva

Cosa non si fa per amore della propria squadra del cuore? Provate a chiederlo a Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, che per vedere il derby contro la Lazio in mezzo ai tifosi ha deciso di travestirsi per non farsi riconoscere.

"Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby": scrive su Instagram Sarah Felberbaum, moglie del calciatore, che sui social ha postato le immagini della straordinaria trasformazione messa in atto da una truccatrice, che ha permesso a De Rossi vedere Roma-Lazio nella Curva Sud dello Stadio Olimpico.

"Abbiamo perso un pomeriggio intero - scrive ancora l'attrice - ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)".

Il video in un'ora ha collezionato più di 80mila visualizzazione. Come scrive la stessa Felberbaum nel post è possibile vedere altri momenti della trasformazione nelle storie di Instagram.

Daniele De Rossi lo aveva annunciato nella sua conferenza di addio: "Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma".