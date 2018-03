Il caso dei 150 delfini spiaggiati: si teme un'invasione di squali

Un pescatore australiano ha documentato una scena raccapricciante sulla spiaggia di Hamelin Bay: più di 150 cetacei spiaggiati, di cui la maggior parte hanno perso la vita. La segnalazione ha fatto subito mettere in moto le autorità del South West, preoccupate per la possibilità di un'invasione di squali, attirati dalle carcasse degli animali.

Soltanto 15 esemplari di globicefalo, conosciuto anche come balena o delfino pilota, sono stati salvati dagli esperti del Parks and Wildlife Service, che li hanno riportati in mare aperto.

Questa particolare specie di cetaceo non è nuova a questo genere di fenomeni, anche se il motivo per cui si spiaggiano con tanta frequenza rimane un mistero per la scienza. Secondo una prima ipotesi, questo spiaggiamento collettivo potrebbe essere stato causato da una sorta di "chiamata di soccorso", che avrebbe attirato i delfini pilota sulla riva. La maggior parte degli esemplari è deceduta durante la notte e le autorità sono state costrette a chiudere la spiaggia di Hamelin Bay.

Un episodio simile avvenne nel 1996 a Dunsborough, sempre in Australia, quando a finire spiaggiati furono 320 esemplari di globicefalo, di cui se ne salvarono soltanto 20.