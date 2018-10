Il 19enne che ha fatto credere a tutti di essere un giocatore della Juve

Un giovane messicano di 19 anni, Dionicio Farid Rodriguez, è riuscito ad ingannare tutti facendo credere di essere un calciatore delle giovanili della Juventus. Grazie ad un buon utilizzo dei social network e di Photoshop, noto software per modificare le fotografie, il ragazzo ha messo in scacco tutti, anche i media locali, che gli hanno dedicato diversi articoli. Dionicio è così diventato un volto celebre su Instagram, raggiungendo quota 16mila follower, tra una foto in maglia bianconera e altre in compagnia dei giocatori della primavera. In uno dei suoi post si era addirittura sostituito a João Serrão, un vero giocatore della Juve.

Scatti e post sui social hanno convinto tutti, anche il quotidiano messicano 'Marcador' che lo ha presentato come un giocatore di sicuro successo, pronto ad esordire con la Juventus in Champions League. Ma la verità, come succede nella maggior parte dei casi, viene sempre a galla. Così, svelato il segreto, Dionicio è stato costretto a svelare la farsa e a chiudere il profilo su Instagram.