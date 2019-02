Il matrimonio più breve di sempre: divorzio dopo 3 minuti

Ci sono matrimoni che durano vite intere, alcuni vanno avanti per anni e altro per pochi mesi, ma quello avvenuto in Kuwait è senza dubbio il più breve del 2019, per non dire della storia. Infatti, sono durate soltanto tre minuti le nozze di una coppia di kuwaitiani, che prima si sono uniti in matrimonio davanti al giudice e circa 3 minuti dopo sono tornati indietro per fare annullare tutto.

Dopo il fatidico sì e lo scambio di anelli sembrava andato tutto bene, poi, all'uscita del palazzo dove era avvenuta l'unione, la neo moglie è inciampato nell'abito nuziale, con il marito che ha esclamato la parola: “Stupida”.

Non l'avesse mai fatto. Appena sentita l'offesa la donna non ci ha pensato più di una volta, è rientrata nell'aula, si è rivolta al medesimo giudice e ha chiesto il divorzio. Una storia incredibile, rimbalzata dai media locali all'Europa grazie ai social, dove moltissimi utenti hanno commentato e ricondiviso questa notizia assurda.

“Se mi ha offeso dopo tre minuti di matrimonio, cosa farà in futuro?”: queste le parole della diretta interessata rilasciate ai media locali. Se il buongiorno si vede dal mattino, non si può dare torto a questa donna, che si trova senza marito ma con una storia da raccontare.