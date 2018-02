Imbarazzo in volo: donna asciuga le mutandine sull'aereo

Una passeggera di un volo della 'Ural Airlines', ha cercato di unire l'utile al dilettevole durante il suo viaggio, utilizzando il bocchettone dell'aria condizionata per asciugare la propria biancheria intima. Una scena insolita filmata da un altro passeggero dell'aereo, partuto da Antalya, in Turchia, e diretto a Mosca, in Russia.

Come riporta il quotidiano turco Sozcu, alcuni passeggeri hanno raccontato che "la donna è stata per almeno 20 minuti con le mani alzate, intenta ad asciugare un paio di slip tra lo sconcerto e l'imbarazzo delle altre persone a bordo".