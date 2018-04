La donna dei record: divora lo zucchero filato in un secondo

E' possibile far sparire un'intera 'nuvola' di zucchero filato in meno di un secondo? Ebbene sì. Come si fa? Semplice, basta prendere ispirazione da una donna cinese, protagonista di uno dei video più cliccati delle ultime settimane.

Il filmato mostra uno spezzone della trasmissione televisiva “I'm the Winner”, molto seguita in Cina, in cui una ragazza e il suo sfortunato avversario dovevano sfidarsi a chi riusciva a consumare la maggior quantità di zucchero filato nel minor tempo.

L'uomo sceglie la via più lenta e convenzionale, mentre la donna, utilizzando una particolare tecnica, fa sparire lo zucchero in una frazione di secondo, lasciando tutti a bocca aperta. Il video è diventato virale prima sul social cinese Weibo, dove la clip è stata vista più di 16 milioni di volte, prima di arrivare anche su Twitter, dove ha raccolto decine di migliaia tra visualizzazioni, clic e like.