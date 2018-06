L'esercito di donne nude che si tuffa in mare per una buona causa

Più di 2.500 donne, arrivate da 23 Paesi diveris, si sono spogliate tutte insieme sulla spiaggia di Maghermore, a sud di Dublino (Irlanda), per lanciarsi nude in acqua. Il motivo? Raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. L'esercito di donne ha aderito alla campagna “Skinny dip”, entrando anche a far parte del Guinness dei primati per il tuffo nudista più numeroso della storia. Grazie a questo flash mob atipico sono stati raccolti circa 150mila euro da donare all'associazione "Aoibheann's Pink Tie", da sempre impegnata nella lotta ai tumori infantili.

L'organizzatrice dell'evento, Dee Featherstone, si è detta piacevolmente sorpresa ai microfoni dei media locali: “Abbiamo riempito la spiaggia. Metà delle donne che hanno partecipato hanno avuto il cancro oppure vivono a fianco di qualcuno affetto dalla malattia. Ognuna di loro ha una storia da raccontare. E' stata un'esperienza incredibile”.