Parcheggia l'auto in cucina per paura dell'uragano Dorian

L'uragano Dorian ha portato la devastazione in diverse zone degli Stati Uniti. Tra i più colpiti c'è la Florida, dove è divenuto celebre sui social Patrick Eldridge, che ha deciso di parcheggiare in cucina la sua automobile per evitare che la furia del tornado potesse danneggiarla o addirittura portarla via.

Le foto, scattate dalla moglie Jessica e condivise su Facebook, hanno fatto in poche ore il giro del mondo, superando quota 65mila condivisioni, accumulando oltre 22mila reactions.

In queste ore l'uragano Dorian, tornato di categoria 3, dovrebbe colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti minacciando di inondazioni la Georgia e il sudovest della Virginia. Secondo le ultime informazioni diffuse dal National Hurricane Center, Dorian potrebbe mantenere questa intensità per le prossime 12 ore, per poi indebolirsi nella giornata di venerdì.