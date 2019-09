Dorian minaccia Miami: il video (falso) da 6 milioni di visualizzazioni

La devastazione portata dall'uragano Dorian in alcune zone delgi Stati Uniti ha causato danni incalcolabili e moltissime vittime, eppure c'è chi si diverte a far circolare fake news e immagini contraffatte sul questo 'mostro' della natura. Uno di questi è diventato talmente virale da superare la soglia record di 6 milioni di visualizzazioni, attirando così l'attenzione di media e addetti ai lavori, che sono riusciti a smascherare il filmato 'farsa'.

Nel filmato si vede il presunto uragano Dorian in lontananza, con nuvole nere che gli girano attorno, minacciare la costa di Miami in un'atmosfera che ricorda quella dei film catastrofici. Nella didascalia si legge: "Una vista dell'uragano Dorian dalle coste della Florida". A condividerlo su Twitter è stata l'account 'Physics-astronomy.org', che nella sua bio viene descritto come un portale che scrive e divulga notizie scientifiche. Peccato che in questo caso si tratti di una vera e propria fake news, che ha messo in allarme gli abitanti della Florida, almeno fino a quando non è venuta a galla la verità.

A view of Hurricane Dorian 🌪 from the coasts of Florida. pic.twitter.com/1CgHofJ2LG — Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) 6 settembre 2019

Qualcuno si è accorto che i 24 secondi di video risultavano assolutamente identici in ogni parte, come se fosse una lunga ripetizione della stessa animazione, e ha 'debunkato' la notizia. Si tratta di un video generato al computer dal visual artist Brent Shavnore, non legato all'uragano Dorian, eppure questo non ha impedito a moltissimi utenti di guardare il video. Prima che fosse scoperto, in molti l'hanno condiviso con parole di preghiera per chi si trova ad affrontare la minaccia.

L'utente Ryo Sheba ha poi postato le due foto da cui è poi stato creato il video - una di un uragano in Kansas e l'altra di una panoramica di Miami - che, fuse insieme, hanno creato l'illusione. Da allora in molti hanno chiesto alla pagina di cancellare il video, ma non è ancora successo.