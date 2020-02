Il pisolino più caro di sempre: dorme durante il Super Bowl

Esistono pochi eventi in grado di paralizzare letteralmente un Paese enorme come gli Stati Uniti. Uno di questi, se non il primo, è senza dubbio il Super Bowl, l'appuntamento sportivo per eccellenza negli Usa, seguitissimo in televisione e con biglietti per lo stadio che possono arrivare a costare quasi 7mila dollari (pari a 6.300 euro).

Capita però che, nonostante i dollari spesi per un posto in tribuna, ci sia chi decide di schiacciare un bel pisolino mentre tutto lo stadio intorno è in fermento. Un riposino piuttosto costoso, considerando che per sedersi in quel posto il tifoso avrà dovuto mettere mano al portafogli, senza considerare che, durante la sua “dormitina”, l'uomo ripreso nel video non ha potuto ammirare il trionfo dei Kansas City Chiefs nel primo quarto del match.

Le immagini, condivise su Twitter dalla giornalista di Dazn Usa Karisa Maxwell, sono diventate subito virali sui social