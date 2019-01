Altro che dentista, papà usa un drone per togliere un dente alla figlia

Con il passare del tempo tutto si evolve, anche i vecchi metodi 'della nonna' per risolvere le piccole faccende domestiche. Tra questi rientra anche il celebre 'trucco' del filo collegato alla porta per togliere i denti da latte dei bambini.

In video postato su Facebook, un papà statunitense, Courtney Ester, ha mostrato l'evoluzione di questo metodo con un drone utilizzato al posto della porta.

Come un moderno dentista, il velivolo viene collegato al dentino della piccola Lacey e in men che non si dica porta a termine il lavoro, provocando il sorriso, adesso un po' più sdentato, della bimba.