L'elefante ha caldo, fugge dal Circo e si tuffa in mare tra i bagnanti

Troppo caldo sotto il tendone del circo e l'elefante decide di fare un tuffo a mare. È accaduto in Calabria a Santa Maria del Cedro, comune sulla costa tirrenica in provincia di Cosenza.

Il piccolo elefante è riuscito ad allontanarsi dall'area di custodia di un circo, ospite della cittadina, giungendo senza particolari ostacoli e pericoli fino alla spiaggia per tuffarsi in acqua. Sulla battigia erano presenti diversi bagnanti che hanno assistito divertiti all'inusuale bagno pomeridiano del piccolo pachiderma, successivamente recuperato in tutta sicurezza dagli addetti del circo.