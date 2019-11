L'elefante più furbo del web: evita così la recinzione elettrica

Gli elefanti sono famosi per la loro memoria, ma in quanto a furbizia non sembrano essere proprio gli ultimi tra gli animali. A testimoniarlo è un video divenuto virale su Twitter negli ultimi giorni, in cui un pachiderma utilizza un intelligente escamotage per evitare una recinzione elettrica che gli impediva di attraversare l'area vietata.

A condividere sui social il filmato, lungo 44 secondi, è stato l'account di Susanta Nanda dell'Indian Forest Service. Nelle immagini è possibile vedere il grosso animale impossibilitato ad attraversare la giungla nelle vicinanze a causa di una recinzione elettrificata con un voltaggio non troppo alto, progettata per dissuadere gli animali dall'attraversarla.

Ma la determinazione e la furbizia dell'elefante gli hanno comunque permesso di raggiungere il suo scopo. L'animale, dopo aver individuato uno dei pali di legno su cui si teneva la recinzione, utilizza la proboscide per tirarlo già con cautela, rendendo di fatto inefficace la barriera. Risolto il problema “elettrico” il moderno Dumbo ha potuto così oltrepassare il recinto e procedere verso la florida giungla.

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij