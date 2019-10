Disastro alla parata militare: l'elicottero spazza via tutto

Non è andata a finire nel migliore dei modi la parata militare organizzata lo scorso 5 ottobre in Indonesia, per celebrare il 74esimo anniversario delle Forze Armate.

L'esibizione di un elicottero d'attacco Mi-35P ha infatti creato un putiferio, come testimoniano le immagini postate su Twitter dall'utente Sukhoi Su-57 frazor.

Il pilota sembra aver calcolato male le distanze dall'area degli stand, con l'aria generata dalla rotazione delle pale che ha mandato per arie i teloni decorativi e il gazebo dove si trovava l'orchestra militare.

Per fortuna, a parte qualche danno, l'inconveniente con l'elicottero non ha provocato feriti, ma soltanto un po' di spavento.