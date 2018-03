L'uomo vestito da Elsa di Frozen che 'salva' la polizia dalla neve

La polizia era in difficoltà per colpa della neve, ma per fortuna è intervenuta Elsa, famosissima protagonista del film d'animazione Frozen. A vestire i panni dell'eroina Disney non è stata una coraggiosa fanciulla, ma un 37enne avvocato di Boston, Jason Triplett, che dopo aver visto un camioncino della polizia bloccato in un cumulo di neve, ha sfidato il gelo per risolvere la situazione.

La scena è stata filmata Christopher B. Haynes, un cliente del pub Gallows, a Boston, che poi ha pubblicato il video su Facebook, trasformando ufficialmente Jason “Elsa” Triplett in una star dei social. Intervistato anche dal Boston Globe, il diretto interessato ha rivelato di aver comprato quel vestito di carnevale lo scorso anno e che lo aveva indossato per divertirsi insieme agli amici. Mai avrebbe immaginato di diventare una star dei social per il suo 'eroico' intervento.