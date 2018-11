Eric, il campione di magia 2018: il trucco con le carte lascia a bocca aperta

Per la maggior parte dei maghi e dei prestigiatori i giochi con le carte sono quelli meno spettacolari.

Per molti ma non per tutti, visto che un giovane di Taiwan è riuscito a vincere il Campionato mondiale di magia proprio con un numero fatto con le carte francesi.

A superare la concorrenza di aspiranti “Merlino” è stato Eric Chien, laureatosi campione nella competizione che viene organizzata ogni tre anni dalla Federazione Internazionale delle Società Magiche, e che nel 2018 si è tenuta a Busan, in Corea del Sud.

Il suo gioco con le carte ha lasciato tutti a bocca aperta, guardare per credere.