Orrori segnaletici: così lo “Stop” diventa “Stpo”

Un errore clamoroso su una segnaletica stradale più una foto condivisa su Facebook: sono gli ingredienti perfetti per un post virale tutto italiano. Arriva da Boscoreale, in provincia di Napoli, una delle foto più condivise negli ultimi giorni. Postata sui social dall'ex sindaco Gennaro Langella, la foto mostra la classica scritta sull'asfalto (segnaletica orizzontale) messa in corrispondenza della segnaletica verticale (il cartello), ma c'è qualcosa che non va: la parola “stop” è diventata “stpo”.

Ma quella che sembrava una semplice svista si è trasformata in un vero e proprio caso. Come riporta anche il Corriere della Sera, il primo ad intervenire in merito è stato l'attuale sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico, che ha precisato: ''La realizzazione della segnaletica orizzontale in via Vecchia Aquini non è stata disposta dal Comune'', annunciando l'avvio di indagini per individuare e denunciare gli esecutori.

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del sindaco del Comune di Terzigno, vicino di Boscoreale, che ha aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda: era stata la sua amministrazione a commissionare i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie del paese, ma gli errori hanno commesso ben due errori. Oltre alla realizzazione errata della scritta, avrebbero anche sbagliato strada. Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi, con la scritta che è stata subito corretta.