L'esercito di pulcini che invade la discarica

Un'orda composta da centinaia di pulcini ha invaso una discarica nella città di Marneuli, in Georgia. Un “incidente” che ha dell'incredibile, filmato e denunciato sui social network da Sahid Bayramov, un abitante della zona, rimasto incredulo dopo aver visto arrivare questo tsunami di piccoli pennuti.

Al momento non è chiaro come abbiano fatto i pulcini ad arrivare lì, ma l'ipotesi più probabile, menzionata anche dal sindaco Timur Abasov, è che a gettare tra i rifiuti le uova sia stato il personale negligente di qualche allevamento di bestiame.

Probabilmente, credendo che le uova fossero tutte rotte, i dipendenti hanno pensato bene di gettarle tra i rifiuti come se niente fosse. Peccato che, proprio nella discarica, si siano ricreate le condizioni ideali per permettere la nascita dei pulcini. Una volta usciti dal guscio, i piccoli si sono mossi in tutte le direzioni, fuggendo dalla discarica per avvicinarsi al centro urbano.